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День за днём с «Арктик-ТВ»29.09.17 19:30

Прокуратура региона берётся опекать малый и средний бизнес от проверяющих

Форумы областной прокуратуры становятся хорошей традицией. На предыдущей встрече представители надзорного органа поднимали вопрос ситуации в регионе по задолженности по заработным платам, на этой  - говорили о защите прав малого и среднего бизнеса.

Форумы прокуратуры - не просто площадка для дискуссии. Они обозначают генеральное направление в работе надзорного органа. В прошлом году это, например, была борьба с задолженностями компаний по заработной плате перед своими сотрудниками. В 2016 году прокуратура помогла вернуть северянам более 200 миллионов заработанных честным трудом рублей. В этом году сумма задолженности по зарплате в регионе стала меньше ещё на 160 миллионов рублей. Однако, тема сегодняшнего форума - защита прав предпринимателей. Генеральный прокурор области начал свою речь с лирического вступления.

- Если образно сказать, то малый и средний бизнес – это, как человек. Когда он родился - он младенец, требует защиты, требует воспитания, какого-то покровительства со стороны родителей, со стороны учителей и так далее, и так далее, - сказал Василий Щербаков, прокурор Мурманской области. - Когда подрастает, то становится уже более-менее самостоятельным, такой точечной опеки ежеминутной, ежесекундной уже не требует. Так и малый и средний бизнес.

Проблемой защиты бизнеса прокуратура озаботилась всерьёз. Следит, чтобы предпринимателей не обижали заказчики, да и проверками старается не мучить. Бизнес-сообщество за заботу, конечно, благодарно, но отмечает, что  даже, если полностью исключить прокурорские визиты, желающих проверить частника будет всё равно много.

- Есть ещё такие случаи, встречаются! – отмечает Радик Сафин, председатель совета Мурманского регионального отделения «Опора России», - хоть и крайне редко. Но в целом ситуация проще стала, уже нет больших жалоб. Единственное, что сейчас много вопросов с налоговыми органами возникает. Говорят предприниматели и об относительно новой проблеме: бюджетных неплатежах. Это значит, что предприниматель берёт контракт от бюджетной организации, его исполняет, но денег за это ему не платят. Бывали ли такие случаи в Мурманской области, представители бизнес-сообщества не упомянули, но сообщили, что в некоторых регионах России долги по госконтрактам составляют миллиарды рублей.

 

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