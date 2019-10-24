Прокуратура выявила управляющие компании, которые скрывают информацию о своей деятельности

Согласно федеральному закону информация об управляющих компаниях должна быть доступной для всех, в том числе она должна публиковаться в сети Интернет. Эта мера призвана повысить эффективность государственного управления, снизить уровень коррупции и злоупотреблений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При изучении специалистами прокуратуры официальных сайтов ряда мурманских компаний были найдены нарушения. Например, отсутствовала информация о состоянии расчётов за содержание жилых помещений.

В адрес этих организаций внесены представления об устранении недочётов.