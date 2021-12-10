Прокурор Мурманской области Сергей Паволин провёл приём граждан

Люди обращались к главе надзорного ведомства по средствам видеоконференцсвязи. Темы - самые разные. Зачастую, прокуратура становится последней инстанцией, куда человек обращается в надежде найти справедливость.

Главный прокурор Мурманской области Сергей Паволин с самого первого дня работы в регионе зарекомендовал себя человеком честным и для населения открытым. Такие приёмы в прокуратуре стали традицией. В онлайн-режиме или лично Сергей Владимирович регулярно общается с жителями всех муниципалитетов Мурманской области.

Благодаря встречам северяне получают надежду на справедливость и решение своего вопроса, который, порой, годами не могут решить другие структуры. Поэтому и спектр обращений граждан обширен: от проблем ЖКХ до расследования уголовных дел. И многое получается решить на месте.

Сегодняшняя встреча была приурочена к Международному дню прав человека. Записались на неё более 20 человек.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Уже с 1948 года этот праздник отмечается во всё мире. И тема, конечно, прав граждан - это абсолютный приоритет и для органов прокуратуры, и для общественных организаций. Поэтому только при условии хорошего совместного взаимодействия с институтами гражданского общества и у прокуратуры есть результаты, желаемые результаты, по защите прав граждан».