Прокурор Мурманской области Сергей Паволин провёл приём граждан

В этот раз на вопросы жителей региона он отвечал совместно с руководителем регионального Управления службы судебных приставов Александром Малюшкиным.

Граждане могли лично обсудить проблемы, касающиеся нарушения законодательства об исполнительном производстве.

Некоторые северяне ни один год в различных инстанциях пытаются добиться решения своего вопроса. Например, во время встречи северяне сообщили о несогласии с размером удерживаемых денежных средств, а также с действиями судебных приставов-исполнителей в связи с арестом имущества.