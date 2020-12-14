Промедление смерти подобно, или Инсульт выстреливает внезапно

Как правило, инсульт не предупреждает, а выстреливает внезапно, оставляя необратимые последствия. Что делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь без проблем с сосудами, как не пропустить первые минуты и часы этого грозного заболевания, расскажем в нашем сюжете.

Инсульт - это тот случай, когда промедление смерти подобно. Медики не устают повторять: не теряйте драгоценное время, срочно вызывайте скорую помощь. Главное, не упустить три «золотых» часа. Именно за это время хирурги должны успеть восстановить кровоток.

Елена Гайдейчук, врач-невролог Мурманской областной больницы им. Баяндина: «В условиях реанимации выполняется процедура тромболизиса, которая способна, во-первых, устранить неврологический дефицит, продлить жизнь человеку и улучшить его общее состояние».

Расхожая ситуация, когда инсульт принимают просто за плохое самочувствие и объясняют, так сказать, странности поведения усталостью или реакцией на смену погоды, что не редкость для нашего края. А ведь если уметь вовремя распознать симптомы этой болезни и вызвать врача, то тем самым можно спасти жизнь.

Елена Гайдейчук, врач-невролог Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Может возникнуть острая асимметрия лица, нарушение речи, слабость в одной половине тела, в руке и ноге, слева или справа. Ещё важным признаком является и головокружение, невозможность стоять, невозможность ходить, неустойчивость при ходьбе, сильная головная боль, тошнота, рвота».

Если вовремя не оказать помощь человеку с инсультом, то последствия могут быть плачевными. От потери речи и способности самостоятельно передвигаться - до смертельного исхода. Врачи не устают повторять, чтобы предотвратить наступление заболевания, необходима профилактика.

Елена Гайдейчук, врач-невролог Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Во-первых, это наблюдение в клинике, постоянное обследование у терапевта, кардиолога, невролога. Необходимо следить за состоянием своих сосудов, которые кровоснабжают головной мозг. Необходимо определение уровня холестерина в крови».

И, конечно, нужно следить за своим образом жизни. Именно отсутствие пагубных привычек, большое количество двигательной активности и правильное питание – лучшая профилактика от большинства заболеваний.