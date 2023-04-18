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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.04.23 19:30

«Промышленная шутка», или О чём балагурят инженеры и судокорпусники

В ЗАТО Александровск прошла игра КВН, участниками которой стали команды судоремонтных предприятий Снежногорска и Мурманска.

Молодые и очень находчивые! Иначе на сцену не пробиться, уверены юмористы команды «Шпана». Школьники уже играли, если и не наравне со взрослыми, то, ничуть не уступая в юмористической составляющей.

Напомним, это был КВН на кубок ЗАТО Александровск, а сегодня ребята оказались среди промышленников судоремонтной отрасли.

Команда «Ш.П.А.Н.А», участники школьной Лиги КВН, г. Снежногорск: «На самом деле, сложно в плане юмора, у детей и так ограничены рамки. Написать сценарий сложно. А так, нам не в первой. С прошлой игры адаптировались».

Ещё одни опытные игроки областной Лиги не перестают шутить даже за кулисами. Тестируют юмористические зарисовки, конечно, на близких и друзьях. Это своего рода первый этап правок. И самый простой. Сложнее, когда критику приходится выслуживать от редакторов игры.

Команда «Разные люди», 35 СРЗ, г. Мурманск: «Шутки пишем в мучениях, представляем с радостью, замечания принимаем с огорчением. Всё хорошо, всё, как всегда».

Впрочем, так шутки получаются более наполненными и завершёнными, и уже перед судьями выстраивается целая композиция с игрой актёров и звуковым сопровождением.

Виктория Панасюк и Анна Борисова, жюри игры КВН: «Чем шутнее, тем интереснее. Это будет веселить зал. Если углубляться, то ещё и творческий подход, но главное, мы пришли сюда посмеяться. Искромётный юмор – главная составляющая победы».

Традиции выступлений в КВНе на «Нерпе» уже много лет. Это большой праздник для предприятия, кто не на сцене, тот в зале – болеет за коллег.  Но сегодня от снежногорского СРЗ о контрольном пункте, тринадцатой зарплате и начальстве шутят представители 15-го цеха «Борцы и искатели».

Команда «Борцы и искатели», СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Мы никогда, если честно, не боролись за чемпионство. Мы приходим сюда познакомиться, провести время весело, отдохнуть, рассказать о каких-то проблемах или, наоборот, поделиться радостью».

Юрий Бузин и Ольга Компаниец, жюри игры КВН: «Без юмора работать на «Нерпе» нельзя! Проблематично будет работать жюри, потому что, если человек вышел на сцену, то он молодец, если ещё и пошутил, то – супер-молодец!».

Однако определить победителя и обладателя кубка всё же пришлось. Им стали хозяева игры.

Также судьи отметили лучшую шутку программы, лучшего вокалиста и песню.

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