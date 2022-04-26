Промышленники Заполярья направили все силы на производство импортозамещающей продукции

Сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов всегда готовы обеспечить северян необходимой одеждой.

В тяжёлые времена пандемии коронавируса, когда средства индивидуальной защиты с огромной скоростью сметали с магазинных полок, на помощь мурманчанам и жителям области пришло Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов. Сложно представить, но сотрудники вышивали за смену порядка 5000 марлевых средств индивидуальной защиты.

Елена Краснова, заместитель генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «Потребность очень большая. Нам заказывают различные организации, большие и маленькие, всем нужно защитить сотрудников. Они не могут найти эти маски. Мы раньше не шили их никогда, у нас была спецодежда, постельное бельё и прочая швейная продукция. С учётом того, что нужны были маски, мы переключились в течение недели на новую продукцию».

Пандемия отступила, но меньше трудиться сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов не стали. В стенах фабрики наращивают производство постельного белья, полотенец, детского и взрослого трикотажа, спецодежды, школьной формы, текстиля и многого другого.

Елена Краснова, заместитель генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «У нас ассортимент очень широкий, поэтому очень удобно складам, которые снабжениями занимаются. Они к нам обращаться, потому что мы можем от текстиля до одежды полностью закрыть потребности. Мы с большими организациями работаем, со всеми градообразующими организациями».

В своей работе сотрудники предприятия используют, в основном, материалы российского производства и дефицита тканей не боятся.

Елена Краснова, заместитель генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «У нас есть в России достаточно предприятий, которые занимаются выпуском тканей. В принципе, все материалы мы можем закупать здесь. Материалы, фурнитура - у нас всё это в России есть и очень хорошего качества. Но мы ищем и новых поставщиков российского производства».

Предприятие остаётся социально-ориентированным производством. Штат трудолюбивых сотрудников нельзя назвать большим – всего около 20 человек, некоторые из которых имеют ограниченные возможности здоровья. Несмотря на то, что специалистов крайне мало, заказы отшиваются качественно и вовремя, подчеркивают специалисты фабрики.