В Мурманской области увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войныПравительство Мурманской области будет компенсировать оплату ЖКУ ветеранам и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.22 19:30

Промышленники Заполярья направили все силы на производство импортозамещающей продукции

Сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов всегда готовы обеспечить северян необходимой одеждой.

В тяжёлые времена пандемии коронавируса, когда средства индивидуальной защиты с огромной скоростью сметали с магазинных полок, на помощь мурманчанам и жителям области пришло Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов. Сложно представить, но сотрудники вышивали за смену порядка 5000 марлевых средств индивидуальной защиты.

Елена Краснова, заместитель генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «Потребность очень большая. Нам заказывают различные организации, большие и маленькие, всем нужно защитить сотрудников. Они не могут найти эти маски. Мы раньше не шили их никогда, у нас была спецодежда, постельное бельё и прочая швейная продукция. С учётом того, что нужны были маски, мы переключились в течение недели на новую продукцию».

Пандемия отступила, но меньше трудиться сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов не стали. В стенах фабрики наращивают производство постельного белья, полотенец, детского и взрослого трикотажа, спецодежды, школьной формы, текстиля и многого другого.

Елена Краснова, заместитель генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «У нас ассортимент очень широкий, поэтому очень удобно складам, которые снабжениями занимаются. Они к нам обращаться, потому что мы можем от текстиля до одежды полностью закрыть потребности.  Мы с большими организациями работаем, со всеми градообразующими организациями».

В своей работе сотрудники предприятия используют, в основном, материалы российского производства и дефицита тканей не боятся.

Елена Краснова, заместитель генерального директора ООО «Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов»: «У нас есть в России достаточно предприятий, которые занимаются выпуском тканей. В принципе, все материалы мы можем закупать здесь. Материалы, фурнитура - у нас всё это в России есть и очень хорошего качества. Но мы ищем и новых поставщиков российского производства».

Предприятие остаётся социально-ориентированным производством. Штат трудолюбивых сотрудников нельзя назвать большим – всего около 20 человек, некоторые из которых имеют ограниченные возможности здоровья. Несмотря на то, что специалистов крайне мало, заказы отшиваются качественно и вовремя, подчеркивают специалисты фабрики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы страхования бизнеса - обзор рынка труда: ситуация за неделю с 18 по 24 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Такие странные». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За последние 3 месяца запросы жителей мегаполисов к уровню МРОТ увеличились в среднем на 5%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 80 копеек, доллар потерял 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Специалисты ЦУР провели выездной рейд по сигналам мурманчан в соцсетях-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика