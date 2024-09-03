Проник в квартиру через окно и украл кошелёк с валютой

В дежурную часть полиции №1 по городу Мурманску с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница Октябрьского административного округа.

Женщина рассказала полицейским, что на несколько часов она отлучилась из квартиры, а вернувшись, обнаружила на подоконнике разбитый горшок с цветком. Тогда она поняла, что во время отсутствия кто-то проник через окно в её квартиру и украл ювелирные украшения, а также кошелёк с иностранной валютой – сербскими динарами.

Ущерб, потерпевшая оценила в более чем 200 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных действий выяснилось, что к совершению преступления причастен ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина без определенного места жительства.

Подозреваемый продал ювелирные украшения и иностранную валюту неизвестному лицу за 70 тысяч рублей, однако, потратить деньги он не успел.

Расследование уголовного дела продолжается.