Пропала собака! Редакция «Арктик-ТВ» просит помощи у зрителей в поиске пропавшего йоркширского терьера

4-летний йоркширский терьер 6 июля убежал из дома на улице Прибрежная микрорайона Дровяное. У собаки есть клеймо и особая примета в виде шрама на животе. Во время побега ошейника на йорке не было.

4-летний йоркширский терьер 6 июля убежал из дома на улице Прибрежная микрорайона Дровяное. У собаки есть клеймо и особая примета в виде шрама на животе. Во время побега ошейника на йорке не было.

По словам очевидцев, его подобрали неизвестные. Просьба, северян, приютивших малыша, откликнуться. Собака серьёзно больна, нуждается в лечении и особом уходе. Вернувшим малыша владелице, обещано солидное вознаграждение. Позвонить можно напрямую хозяйке животного в редакцию телеканала или в зоосалон «Трезор».

Александра Ретунская, владельца пропавшего йорка: «Особая примета – это шрам. Шрам от сложной операции, которую он перенёс в младенчестве в столичной клинике имени Сотникова. Ему надо наблюдаться у ветеринаров, ему нужна специальная диета. Проявив доброту, как вам кажется, и оставив себе собачку, вы фактически обрекаете животное на гибель. Никаких претензий не будет. Любым возможным способом дайте знать о том, где он, что с ним. Мало того, будет такое вознаграждение, что семья, даже если ребёнок уже привык к маленькой собачке, смогут себе купить любого щенка, любой породы у самых элитарных заводчиков».

Телефон 8911-330-02-15 – Александра.