Пропавшего в феврале Валентина Шемякина нашли мертвым

Поиски 20-летнего Валентина Шемякина завершены. Тело молодого человека нашли в акватории реки Роста в Мурманске.

Следователи при осмотре телесных повреждений, указывающих на насильственный характер его смерти, не обнаружили.

Напомним, молодой человек пропал без вести ещё в начале февраля этого года. Сейчас следователями опрашиваются очевидцы и родственники погибшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.