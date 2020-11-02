Пропускную способность железной дороги региона планируют увеличить

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минвостокразвития, правительству Мурманской области и РЖД подготовить предложения для реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Об этом пишет «ТАСС».

Пропускную способность железной дороги планируют увеличить до 100 млн тонн грузов в год, впрочем сделают это не быстро, модернизировать транспортный узел будут постепенно, проект рассчитан на 15 лет. Такие сроки не случайны, развитие инфраструктуры зависит от введения в эксплуатацию угольного терминала мощностью 18 млн, а также о тарифной политики в отношении порта Мурманск, обеспечивающей его конкурентоспособность.