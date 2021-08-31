Проработан механизм единовременных выплат пенсионерам

Помощь получат около 43 миллионов человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Пенсионный фонд будет предоставлять выплаты без сбора и дополнительных заявлений. Единовременная финансовая помощь в размере десяти тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов граждан.

Для тех, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, 2 сентября.

Ещё 12 миллионов человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков получат выплату одновременно с пенсией.

Единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки.