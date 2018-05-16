Прощаемся со знаком «Шипы»

Министерство внутренних дело России предложило отказаться от информационного автомобильного знака «Шипы». В МВД считают, что это требование потеряло актуальность, так как динамические характеристики автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов.

Российских автолюбителей в скором времени могут освободить от обязанности приклеивать на заднее стекло своих транспортных средств специальный знак при использовании зимней шипованной резины. На данный момент за отсутствие такой информационной наклейки предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Специалисты ведомства считают, что требование потеряло актуальность, а динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов: его конструкции, степени загруженности или наличия современных тормозных систем. Кроме этого, этот знак часто ограничивает обзор с места водителя.