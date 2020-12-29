Андрей Чибис встретился с близкими погибших членов экипажа «Онеги»29 декабря в Мурманской области объявлено днём траура по погибшим морякам «Онеги»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.20 19:30

Прощальный митинг в честь экипажа судна «Онега» прошёл на кладбище затонувших кораблей в Мурманске

Для 19 семей утро 28 декабря началось с трагической новости. Судьба их близких людей оказалась во власти бушующей стихии. Тогда ещё оставалась надежда, что всё обойдётся, ледяные воды не заберут моряков, но спастись удалось лишь двоим.

Егор Баранов, сын капитана затонувшего судна «Онега»: «Утром встаю, просыпаюсь, иду на кухню счастливый, весёлый. И тут вот - отец умер. Я сначала не поверил, чуть не упал. До сих пор полного осознания этого нет, всё ещё кажется, что он жив».

Егору Баранову 17 лет. Совсем скоро ему нужно будет определиться с будущей профессией. По словам молодого человека, моряком он точно не станет. Страшно это. Его отец был капитаном затонувшего судна, тело рыбака, как и других членов экипажа, найти пока не удалось.

Егор Баранов, сын капитана затонувшего судна «Онега»: «Сложно описать словами, как я переживаю это горе. Я отца потерял. Словами это никак не опишешь. Много что я не успел. Очень сожалею о том, что не успел. Последний раз его до рейса видел».

Проститься с экипажем «Онеги» на кладбище затонувших кораблей в Мурманске пришли десятки человек. Кто-то из них знал погибших лично, кто-то просто не смог остаться в стороне от этого горя. Скорбь, наполнившую северян после гибели рыбаков, невозможно передать словами. А ведь среди них были и совсем молодые, у которых, казалось бы, вся жизнь ещё впереди.

- Он был матросом, он хотел выучиться и стать моряком офицерского состава. Он пошёл учиться в среднюю мореходку и работал моряком на этом судне.

Основную причину крушения пока назвать сложно. Кто-то считает, что всему виной стала образовавшаяся на судне наледь, кто-то говорит, что «Онегу» просто перевернуло огромными волнами. В любом случае ясно одно – решающую роль в трагедии сыграла суровая северная погода.

Анатолий Булименко, моряк: «Погодные условия, конечно, очень жёсткие были в этот период. Мы сами вернулись в эту субботу, до этого два дня стояли на якоре, ждали перемены погоды».

Какой бы ни была причина трагедии, вернуть погибших моряков уже вряд ли получится. Остаётся только надеяться, что, разобравшись в произошедшем, таких катастроф можно будет избежать. И все, кто в море, будут обязательно возвращаться к родным берегам.

Видео снято в 2014 году. «Онега» возвращается в порт из-за аварии, отказали насосы.

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