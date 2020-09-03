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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.20 19:30

Прощай, «Евророс». Здравствуй, «Магнит»!

Многие северяне негодуют, так как теперь, чтобы купить товары первой необходимости приходиться преодолеть немалые расстояния.

Торговая сеть «Евророс» за долгие годы работы в нашем регионе приучила северян к комфорту. В небольших магазинах, которые располагались у дома, всегда можно было приобрести товары первой необходимости. Неприятным сюрпризом для многих северян стало их повсеместное закрытие. Теперь всё чаще на дверях супермаркетов во всех округах Мурманска можно увидеть табличку «Магазин закрыт».

Популярные торговые точки занимали свою нишу. Они полюбились горожанам, не только бегущим с работы или на работу, но и пенсионерам, и мамочкам с детьми.

В «Евроросах» была представлена в широком ассортименте продукция местных производителей, теперь приходится все чаще закупать молочку и мясо, привезенную из других регионов.

Сколько ещё жителям Мурманска придётся совершать марш-броски, чтобы купить молоко и хлеб, когда на месте пустующих помещений появятся новые магазины, редакция «Арктик-ТВ» решила узнать у главы администрации  города Мурманска Евгения Никоры.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Пока адресного перечня с графиком открытий магазинов я дать мурманчанам не могу. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы получить от всех новых сетивиков, которые придут на место ушедшей торговой сети, необходимую информацию: когда они собираются открываться по каждому конкретному адресу. Но я уверен, что в течение сентября откроется много новых магазинов на месте старых».

По словам главы администрации города, на месте привычных супермаркетов будут «Дикси», «Пятёрочка», а львиная доля закрывшихся помещений перейдёт под магазины с вывеской «Магнит».

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