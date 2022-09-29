Прощай, Лулео! Обновившийся состав горсовета Мурманска начал политический сезон

Самым животрепещущим в повестке заседания стал вопрос о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео.

Но началось заседание горсовета с события торжественного. После недавних довыборов, состоявшийся 11 сентября, ряды депутатов законодательного органа пополнили Дмитрий Коваленко и Андрей Савенков. Первый руководит областным онкодиспансером, второй - мурманским медколледжем. Им, как и положено, вручили удостоверения и значки депутата.

Уже в новом для себя амплуа - народных избранников Савенков и Коваленко вместе с коллегами решали, стоит ли разрывать побратимские связи с шведским городом Лулео. Вопрос этот подняли не на пустом месте, в адрес глав Мурманска поступило письмо от зарубежных коллег о прекращении взаимоотношений.

За – проголосовали единогласно все присутствующие на заседании депутаты.

Теперь второй раз за год придётся властям обновить табличку на памятнике в честь городов-побратимов. Напомним, в марте 2022 года мурманский горсовет уже разорвал отношения с польским городом Щецин. Тогда первыми о прекращении сотрудничества так же сообщили иностранцы.