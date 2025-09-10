«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
Прощай, «Тополёк», или Родителей юных северян просят дождаться собрания

Жители южной части Первомайского района оказались в непростой ситуации. Два детских сада №№127 и 129 объединяют. Родители малышей негодуют, что теперь их чада будут посещать не своё любимое дошкольное учреждение.

«Тополёк» - детский сад на улице Шабалина, 33 Мурманска в этом году уже не распахнёт двери для малышей. Теперь юные северяне будут ходить в 130 сад на улице Героев Рыбачьего, 60. Причина - недобор воспитанников.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска: «Мы по укомплектованию видим, что на два корпуса набрали всего лишь пока 112 человек, что не является нормой, чтобы заполнить полностью наши заведения. Поэтому, на сегодняшний день было принято решение, что здание 127 мы временно прикрываем, а детки переходят в 129-й».

Сейчас детский сад 130 укомплектован и в нём размещаются все малыши. Штат сотрудников также полностью набран. Важно, что эти учреждения находятся на расстоянии минутной ходьбы друг от друга. И посещение соседнего здания не составит проблем.

Наталья Ростова, заведующая детским садом №130 г. Мурманска: «Калитки открыты на приём детей с 7 утра до 9-10 часов. Мало ли кто-то опоздал. Потом они закрываются до 16 часов. Так что проблемы никакой попасть на территорию учреждения у нас никакой не должно быть».

Важно отметить, что в 127-ом детском саду не было капитального ремонта с момента постройки, отмечают сотрудники. А 129-й сад, который после объединения соседних учреждений стал 130-ым, напротив, в 2010 году претерпел масштабную реконструкцию. Здесь все помещения полностью отремонтированы. Работает педагог-психолог, открыты логопедические группы.

Наталья Ростова, заведующая детским садом №130 г. Мурманска: «Группы полностью обустроены. Они соответствуют санитарным нормам и правилам. В этом году мы планируем создать консультационный центр для родителей и законных представителей детей, которые посещают наше учреждение. В здании есть музыкальный и спортивный залы».

Прояснить ситуацию пришли мамы малышей, которые будут теперь посещать 130-й детсад. Есть те, кто прикипел к стенам «Тополька», а есть родители, которые пока просто не понимают причину перемен и опасаются за безопасность и комфорт своих чад.

Ольга Гамова, мама ребёнка из 127-го детского сада: «Выскажу своё субъективное мнение, потому что мало информации. От этого очень много волнений и переживаний».

Несмотря на разнообразные слухи представители городской администрации и 130-го дошкольного учреждения просят родителей дождаться собрания. На нём мамы получат ответы на все волнующие вопросы.

