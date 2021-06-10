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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.21 19:30

«Проще говоря» - большое интервью с руководителем региональной общественной организации «Дети-ангелы Мурмана» Оксаной Кошевич

В этом году региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» отпраздновали свой первый юбилей – 10 лет. В новом выпуске программы «Проще говоря» вы узнаете о том, как фонд помогает малышам с ограниченными возможностями здоровья, чего не хватает в нашем регионе для создания комфортной жизни особенным ребятам.

Большое интервью с руководителем региональной общественной организации «Дети-ангелы Мурмана» Оксаной Кошевич смотрите сегодня, 10 июня, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.

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