«Проще говоря» - Елена Тихонова защищает права предпринимателей в Мурманской области

Сегодня, 26 июня, гостем программы «Проще говоря» станет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Елена Тихонова.

С какими вопросами чаще всего обращаются предприниматели в период действия ограничительных мер? Кто получил право на единовременную выплату в размере «северного» МРОТ? Кто может стать общественным представителем бизнес–омбудсмена?

Ответы на все эти вопросы и многие другие ждут вас в новом выпуске «Проще говоря» с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Еленой Тихоновой.

Увидеть программу можно сегодня в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф