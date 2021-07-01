«Проще говоря» - о дискриминации инвалидов и не только

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья не связаны лишь с невозможностью нормально передвигаться. Глухие и слабослышащие люди также испытывают трудности в повседневной жизни. О том, как живут инвалиды по слуху в Мурманской области, узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря».

Виктор Нелипа, руководитель Мурманского регионального отделения «Всероссийского общества глухих»: «Не все понимают, если кто-то не слышит, то ему нужно помочь. Например, приходит человек в поликлинику кровь сдавать, а там по списку вызывают. Список озвучивают, а глухой не слышит».

- Можно ли найти работу, если ты не слышишь? Кто боится дела, человек с ограниченными возможностями здоровья или же работодатель, живущий полной жизнью?

Виктор Нелипа, руководитель Мурманского регионального отделения «Всероссийского общества глухих»: «Всё-таки есть дискриминация до сих пор. Не берут инвалида, якобы, общаться не может. Это тоже влияет. Все боятся, раз инвалид, то имеет льготы, привилегии. Пенсию получает, ему и хватит. Зачем иметь достойную зарплату».

Вы знали, что язык жестов в каждой стране свой? И почти каждое слово имеет свой жест. Все это выучить может человек и с хорошим слухом. Только пальцы иногда устают.

Больше о жизни глухих в этом шумном мире узнаете в большом интервью с руководителем Мурманского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Виктора Нелипы и сурдопереводчика Галины Рясовой. Смотрите сегодня, 1 июля, в 20.00 программу «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.