«Проще говоря» - о хоккее, болельщиках и подрастающем поколении чемпионов

В этот четверг в эфире «Арктик-ТВ» смотрите новый выпуск программы «Проще говоря». Героем эфира станет генеральный директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий.

Любовь к хоккею у мурманчан очень сильная. Они играют и поддерживают спортсменов всей душой. И это не удивительно, ведь эмоции, которые получаешь во время игры, самые искренние.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Конечно, поддержку нашему профессиональному клубу «Мурман» оказывают не только болельщики. …Есть такое понятие, как команда - одно целое».

Чтобы команда была сильная и успешная, нужно самим воспитывать молодые кадры. И наше подрастающее поколение чемпионов тренируется в Мончегорске. Молодёжная команда хоккейного клуба «Мурман».

Полное интервью о закулисной жизни спортсменов, их тренировках и том, как красиво играть в хоккей, вы узнаете в новом выпуске «Проще говоря» с директором хоккейного клуба «Мурман» Сергеем Чернецким. Увидеть программу можно завтра, 10 декабря, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте.