«Проще говоря» - о Полярной дивизии без мифов и легенд

Документальное кино – это хроника нашей жизни. Оно может рассказывать о конкретной личности или о каком-нибудь событии, городе и даже стране. Создание документального фильма – отдельный вид искусства, которым в полной мере владеет гость нашей программы «Проще говоря» и режиссёр Андрей Сычёв.

Документальное кино – это хроника нашей жизни. Оно может рассказывать о конкретной личности или о каком-нибудь событии, городе и даже стране. Создание документального фильма – отдельный вид искусства, которым в полной мере владеет гость нашей программы «Проще говоря» и режиссёр Андрей Сычёв.

Быть режиссёром, значит не только руководить съёмочным процессом, но и при необходимости брать самому камеру в руки. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всём.

Идеи всегда витают в воздухе. И Андрей Сычёв не упускает возможности их реализовать. Над какими проектами сейчас работает наш мурманский режиссёр?

Андрей Сычёв, режиссер: «Группа мурманчан приняла решение написать книгу «История Полярной дивизии».

За многие годы у Сычёва накопился огромный архив хроники.

О жизни и творческом пути мурманского режиссёра-документалиста Андрея Сычёва вы узнаете в новом выпуске проекта «Проще говоря». Смотрите сегодня, 2 июня, в 20.00 программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ и на сайте телередакции.