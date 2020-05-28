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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.20 19:30

«Проще говоря» - о самых животрепещущих вопросах

Выплаты на детей в период пандемии и после неё, индексации пенсий, обязательный переход на карту «Мир» и другие актуальные вопросы в новой программе «Проще говоря» поднимут ведущая Ольга Щетинникова и её собеседник – управляющий отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

- Индексации, которых приёмные родители – пенсионеры ждали четыре года. С 1 июля все эти люди будут получать размер пенсии со всеми индексациями, которые были с 2016 по 1 июля.

- Выплаты на детей-студентов, как их получить?

- Банковские выписки желательно, это самый простой способ доказать, о перечислении неких сумм в адрес своего ребёнка.

- Переход на карту «Мир» уже с начала июля, кому стоит обратиться в банк и можно ли заказать карту дистанционно?

- Все получатель социальных выплат, в том числе это касается и бюджетников, получающих зарплату, все должны получать на карты нашей национальной банковской системы «Мир».

О том, как формируется пенсия, когда лучше позаботиться о её назначении и обратиться в пенсионный фонд, как не потерять северный стаж - ответы на эти и другие актуальные вопросы будут даны сегодня в 20.00 в программе «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ».

 

 

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