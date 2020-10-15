«Проще говоря» - о сложных темах в книгах митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана

Гостем программы «Проще говоря» сегодня станет митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Во второй части беседы с Эллиной Ким, ведущей программы, владыка рассказал об изданных авторских книгах и о неоязычестве, которое в последнее время получает всё большее распространение в стране.

В своих книгах митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан раскрывают незаслуженно позабытые исторические факты: тему войны, поклонению древним языческим учениям.

Все это и многое другое ждёт вас сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире телеканала Арктик-ТВ и на сайте арктик-тв.рф