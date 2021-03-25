«Проще говоря» - о сложных задачах Росгвардии

Росгвардия отмечает пятилетие службы. О том, чем сейчас занимаются войска национальной гвардии, какие планы ставят им на ближайшее будущее, узнала Эллина Ким. Новым гостем программы «Проще говоря» стал заместитель Управления Росгвардии по Мурманской области Сергей Филиппов.

Всё это и многое другое ждёт вас в новом выпуске «Проще говоря». Увидеть программу можно сегодня, 25 марта, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф