«Проще говоря» - об экологии в Арктике

Эковолонтерство активно развивается в Мурманской области. Жить в гармонии с природой и беречь родную землю должен каждый из нас. А учиться правильно это делать помогают активисты Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

Активисты «Чистой Арктики» уже научили мурманчан сдавать, а не выбрасывать батарейки. Ведь они очень опасны для окружающей среды. Теперь это должно стать правилом и среди организаций.

Хотите узнать больше об экодвижении, научиться правильно и безопасно использовать ресурсы? Большое интервью с руководителем Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатериной Макаровой смотрите сегодня, 4 марта, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте.