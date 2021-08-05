«Проще говоря» - об искусстве наполнять бокалы

Бармен – это не просто человек, наполняющий бокалы, а повар-виртуоз в мире напитков. Однако одного умения вкусно готовить коктейли некоторым бывает мало, поэтому они осваивают такое мастерство как флейринг.

Если вы до сих пор не знаете, что это такое. То смотрите интервью с флейртэндером Андреем Королевым.

Флейринг – это искусство жонглирования во время приготовления коктейля. Если вы когда-нибудь видели таких ловких барменов на праздниках, то точно запомнили их выступления. Но насколько сложно такому научиться? Есть ли мода в мире напитков? Сложно ли развиваться в этом деле без конкурентов?

Ответы на эти и другие вопросы знает Андрей Королев, чемпион России и мира по флейрингу.

Подробнее о вкусных напитках, мире барменов и флейринге узнаете в интервью с чемпионом России и мира, флейртендером Андреем Королевым сегодня, 5 августа, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телеканала и на сайте «Арктик-ТВ».