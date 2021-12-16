«Проще говоря» - Руслан Назаров расскажет о ситуации в регионе и о личной жизни

2021 год подходит к концу. Несмотря на то, что мир по-прежнему живёт во власти пандемии, в части чрезвычайных ситуаций он был относительно спокойным.

Благодаря слаженной работе территориальной подсистемы РСЧС, спасательных служб и властей разного уровня в 2021 году в Мурманской области впервые за многие годы удалось сократить показатели по некоторым тревожным ситуациям, отметил Руслан Назаров, начальник Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

Но совсем без трагичных случаев не обошлось. В этом году произошло несколько ЧП на воде. И в этом оказалась вина людей, которые сами пренебрегли правилами безопасности и не слушали предостережения спасателей.

Руководитель регионального МЧС уже три года несёт службу в Заполярье. И по признанию главного спасателя, Заполярье уже стало любимым не только для него, но и всей его семьи.

Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров в большом интервью расскажет не только о трудовых буднях спасателей, их достижениях за год, но и приоткроет тайну личной жизни – поведает о своей семье и том, как приехал в наш край.

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