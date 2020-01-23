«Проще говоря» - с экспертами проекта «Музыкальные надежды Арктики»

Новым героем программы «Проще говоря» станут эксперты проекта «Музыкальные надежды Арктики» из Санкт-Петербурга - Михаил Черниговский и Мария Людько. В беседе с Эллиной Ким они расскажут о том, как юные заполярные дарования принимали участие в конкурсе, чему смоги научиться дети во время мастер-классов от петербуржских профессионалов.

- Почему проект «Музыкальные надежды Арктики» так нужен талантливым детям нашего региона?

- На самом деле, эта традиция была в советские годы, когда преподаватели консерваторий приезжали в регионы и искали таланты, а потом мир узнавал много новых имен и культура обогащалась.

- С какими трудностями приходится сталкиваться современным педагогам, преподающим вокал и хоровое пение.

- Родителям говоришь: «Идите к логопеду, вы шепелявите. Это надо исправлять для будущего».

- Как обеспечить новыми кадрами детские музыкальные школы?

- Надо икать кадры, чтобы они оставались в регионах, возвращались после учёбы.

Все это и многое другое ждет вас сегодня, 23 января, в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря». Смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф