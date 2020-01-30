«Проще говоря» - Сергей Шепелев не продал картины китайцам за миллион долларов!

Новым героем программы «Проще говоря» станет коллекционер русской живописи Сергей Шепелев. 7 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея города Мурманска состоится открытие персональной выставки Сергей Михайловича, на которой буду представлены картины из частного собрания.

Откуда у Сергея Шепелева страсть к приобретению картин? Почему собрание картин коллекционер не продал китайцам?

- Предлагали миллион долларов… Это очень мало!

- Какие работы будут представлены на выставке в Культурно-выставочном зале?

- Я планирую по одной-две выставлять, пусть напишут, что понравилось, а что нет.

Все это и многое другое ждёт вас в новом выпуске «Проще говоря» с Сергеем Шепелевым - оллекционером современной живописи.

Увидеть программу можно сегодня, 30 января, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф