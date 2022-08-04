«Проще говоря»: 10 лет Елизаветы Титовой в сфере добровольчества

Волонтёр и координатор добровольцев Красного Креста Елизавета Титова расскажет нам, с чего начинался путь волонтёра и какие этические дилеммы возникают у добровольцев. Как не выгореть, занимаясь волонтёрской деятельностью и каких принципов стоит придерживаться.

Волонтёр и координатор добровольцев Красного Креста Елизавета Титова расскажет нам, с чего начинался путь волонтёра и какие этические дилеммы возникают у добровольцев. Как не выгореть, занимаясь волонтёрской деятельностью и каких принципов стоит придерживаться.

Уже более 10 лет Елизавета Титова реализует себя в сфере добровольчества.

Большое интервью о нелёгком пути от волонтёра до координатора добровольцев регионального отделения всероссийского Красного Креста, Елизаветы Титовой смотрите сегодня, 4 августа, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире редакции «Арктик-ТВ» и на сайте телекомпании.