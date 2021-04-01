ПРОЩЕ ГОВОРЯ: 120 ролей, 60 спектаклей и 45 творческих лет Владимира Пьянкова

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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". И снова здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои коллеги по работе и общей борьбе - заместители директоров по ВР МБОУ города-героя! Я обращаюсь к Вам, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои ко Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые