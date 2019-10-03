Северный флот дарит горожанам выставку военной техники и вооружения на день рождения МурманскаМурманск – сухим языком статистики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.19 20:00

ПРОЩЕ ГОВОРЯ

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС рыбы переходим на краба?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ананьина Людмила, 63 года, мурманчанка, работник Комитета по образованию.
03.10.19 18:56
Михаил, за помощью и поддержкой Вам следует обратиться к заместителю Председателя Совета депутатов, патриоту города-героя Мурманска, Белошееву М. В. Он поможет, но и себя, конечно, не забудет. Он гото
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
Михаил
03.10.19 14:17
Сысоев и ЕР в его лице показала своё отношение к мурманчанам первомайского района и всего города,закрыв баню №5.Неприкрытый и наглый захват здания под лживыми предлогами о фундаменте и фасаде выявил с
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
Алексей
02.10.19 20:02
До сих пор нет горячего водоснабжения на Кольском 206
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 2 октября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКоличество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 31 копейку, евро - на 17-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЕдиная база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 222 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика