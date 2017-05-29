ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Аквакультура – это созидательный труд

Деятельность «Русской аквакультуры» - это хороший пример успешной реализации политики импортозамещения и создания новых инновационных производств в России.

- Аквакультура – это созидательный труд, результат которого, главным образом, зависит от усилий человека, - говорит Никита Падерин, директор по рыбоводству компании «Русская аквакультура». - Здесь нет яркой морской романтики, которую так любят рыбаки, моряки. На первом месте ежедневный, немного монотонный труд. Это, примерно, как каждый день, невзирая на погоду, совершать спортивную пробежку по заданному маршруту. И нарушить это правило, дать себе поблажку, мы не имеем права. Рыбовод не надеется на удачу, он создаёт успех своими руками.

Поэтому рыбовод – это спокойный, ответственный, трудолюбивый человек. Наверное, консерватор, традиционалист.

Ура-Губа - садковый комплекс, или рыбоводная платформа, – это настоящий современный рыбозавод. Кормораздаточная баржа на 320 тонн с автоматизированной системой подачи корма по трубам в садки.

Садки оборудованы подводными и надводными камерами, которые передают информацию на мониторы. Так рыбоводы отслеживают поведение рыб и знают, что происходит в садках.

На платформе есть и кубрики, и душевые. В 8.30 утра подъём. В 21.00 – отбой. Тёплые полы. Все чисто настолько, что можно смело ходить в белых носках и не испачкать их.

Здоровье рыбы на первом месте. Зайти на платформу можно только после специальных санитарных процедур: обеззараживания обуви, лодок, инструмента. Работают все в спецодежде. Суровые правила биобезопасности требуют дезинфекции и строгого выполнения всех санитарных инструкций.

- Обслуживают рыбоводную платформу целый флот – не только маломерные суда, но и живорыбное судно, которое доставляет 100 тонн товарной рыбы на переработку, а также сухогруз для перевозки корма, - поясняет Никита Падерин, директор по рыбоводству компании «Русская аквакультура».

«Русская аквакультура» - единственный производитель атлантического лосося в стране.

В 2016-2017 гг. добыча атлантического лосося стала рекордной в истории компании.

К 2025 г . «Русская аквакультура» намерена производить 25 тысяч тонн рыбы в год - это 35% от общего потребления сёмги и форели в стране.

В Мурманской области рыбоводные платформы размещаются на Ура-Губе, Титовке, Долгой Западной.