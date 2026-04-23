«Проще говоря»: Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал», о стратегическом предприятии и людях, живущих на Севере

Сложно ли управлять стратегически важным предприятием региона? В чём особенность работы на ГОУП «Мурманскводоканал»? На эти вопросы будут даны подробные ответы в новым выпуске программы «Проще говоря».

За последние несколько лет «Мурманскводоканал» стремительно развивается. Обновление спецтехники, персонала, необходимого оборудования для качественной работы. Вся эта модернизация - лишь часть большой работы, которая происходит на крупном предприятии региона.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы практически присоединили все предприятия Мурманской области. Да, это оптимизация. Когда мы их присоединяем, много офисных работников увольняем, потому что не нужно столько кадровиков, бытовиков, юристов… Нам помогает федеральный центр».

А работы действительно много. Ведь огромное количество сетей в Заполярье не обновлялось ещё с советских времен. И сейчас их меняют на новые – современные, долговечные, качественные и мощные. Все делается на благо северян. И не только тех, кто сейчас живёт в Мурманской области, но и тех, кто защищает нашу Родину.

Как отмечает руководитель «Мурманскводоканала» Андраник Владимирович, это очень важное и общее дело, которое он и его сотрудники ведут с начала специальной военной операции.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Если мы понимаем, что им чего-то не хватает, то мы стараемся быстро помочь».

Жизнь на севере делает людей крепче, выносливей, а самое главное, пусть для некоторых это и удивительно, но добрей. Все потому, что люди, живущие здесь, могут только вместе справляться со всеми делами в экстремальных условиях Заполярья.

Продолжение большого интервью с руководителем «Мурманскводоканала» Андраником Мусатяном смотрите сегодня, 23 апреля, в 20 часов на только телеканале «Арктик-ТВ».