«Проще говоря»: Артём Ладыгин - об актуальной теме вакцинации

В Мурманской области началась прививочная кампания от гриппа. О том, как записаться на вакцинацию, не потерять время в очередях, стоя у медкабинета, сегодня расскажет новый гость программы «Проще говоря» Артём Ладыгин, заместитель главного врача первой Мурманской городской поликлинике.

Смотрите сегодня, 30 сентября, в 20.00 новый выпуск «Проще говоря» на нашем телеканале, а также на сайте «Арктик-ТВ».