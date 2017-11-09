ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Беломорье» «отшлифовало» уральскую казачку в поморку

Уже 40 лет фольклорный ансамбль «Беломорье» является украшением любого праздничного мероприятия. Участницы ансамбля - поморки из Архангельской и Вологодской областей, Карелии и Терского берега Белого моря. Всех их объединила любовь к поморской песне.

20 жёнок, именно так по-поморски называют себя певицы из постоянного состава «Беломорья». Среди них есть те, кто поёт в ансамбле с момента возникновения коллектива. Ида Михайловна Карпуничева, участница первого состава, за 40 лет творческого пути объездила с коллективом всю область, побывала во многих регионах России.

В репертуаре «Беломорья» более 60 концертных номеров: народные поморские и духовные песни, обряды, сказания, авторские песни. Уникальный и подлинный материал много лет собирает и сохраняет Людмила Николаевна Рогатых - хормейстер ансамбля объединила участниц разного возраста, с разными характерами, сумела найти подход к каждой.

Уникален не только репертуар «Беломорья». Наряды участниц сшиты по всем канонам поморского костюма. Более приглушенные цвета сарафана, кружево, красно-чёрная вышивка на рукавах рубахи, три нитки бус -своеобразный оберег души. На голове традиционный головной убор.

Ансамбль «Беломорье» ведёт активную концертную деятельность. Ежегодно принимает участие в Международном фестивале фольклора в Умбе, в Масловских чтениях, выступает на мероприятиях и выставках культурных учреждений города и области.