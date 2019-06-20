День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.06.19 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Что сегодня защищает группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон»?
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Последние комментарии
Юлия
19.06.19 12:20
Добрый день. Я живу на третьем этаже и нас постоянно затапливает осадками, в зимний период когда оттепель, а летом при обильном дожде . По межпанельным швам течет вода в квартиру, уже появилась плесен
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Вера
19.06.19 06:20
Здравствуйте. В квартире протекает общий стояк горячей воды, вызвали сантехника с УК, пришел все разобрал, а собрать уже не смог обратно, так как там нужно паять, а паяльника у него нету. В итоге сдел
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Елена Степановна
18.06.19 21:19
Тысячи граждан России выехавшие из Крайнего Севера не могут получить жилищный сертификат десятилетиями. Список с каждым годом растет как снежный ком. Почему нет денег у государства??
Комментарий к новости:В сторону южную - жители Североморска получают жилищные сертификаты
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