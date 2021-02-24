День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.21 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Для кого светит «Звезда Севера» Евгении Чибис, или Секретный ключ от Анастасии Гуляниной
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Последние комментарии
Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Андрей
21.02.21 15:09
Это не единственный случай в Мурманске, в образе квартирного мошенника работает Маевский Сергей Васильевич телефон подельника в Мурманске 7 951 295 17 58 квартира по которой они работали с кадастровы
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Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
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