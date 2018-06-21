ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Долина Слава – визитная карточка региона, но там такой бардак!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
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День за днём с «Арктик-ТВ»21.06.18 20:00

ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Долина Слава – визитная карточка региона, но там такой бардак!

Комментарии

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Последние комментарии

Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
Комментарий к новости:Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
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