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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.22 19:30

«Проще говоря»: Евгения Иванченко - от реставратора до поисковика

Уже 11 лет Евгения Иванченко собирала по крупицам информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Так ли это сложно для исследователя семейной истории? Что мотивирует поисковика на столь нелегкий труд? Что нужно сделать человеку, заинтересовавшемуся поисками без вести пропавших во время войны родственников?

Исследователь семейной истории Евгения Иванченко, родственница одного из советских лётчиков,  вместе с членами поискового отряда «Ваенга» из Североморска обнаружили останки и элементы одежды боевого экипажа, погибшего в 1941 году.

Евгения рассказала нам о своём пути от реставратора до поисковика и поделилась нюансами этой деятельности.

Уже 11 лет Евгения Иванченко собирала по крупицам информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Так ли это сложно для исследователя семейной истории? Что мотивирует поисковика на столь нелегкий труд? Что нужно сделать человеку, заинтересовавшемуся поисками без вести пропавших во время войны родственников?

Большое интервью о нелёгком пути от реставратора до поисковика, исследователя семейной истории Евгении Иванченко смотрите сегодня, 21 июля, в 200.00 в программе «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.

 

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