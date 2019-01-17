ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Флейринг уже несовместим с работой барменов - Андрей Королёв

Нина журналюг, блогеров стало столько же, как б******й на Свердлова, поэтому к ним и отношение такое - продажные! * - купюры внесены редакцией. Комментарий к новости: День российской печати, или Девять яиц в коробке

Алексей Добрый день! Напротив окна повесили строительную люльку для работ по заделыванию швов. Но на протяжении месяца так и не приступили к выполнению работ. Я обращался в УК с просьбой убрать люльку от окн Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?