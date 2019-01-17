День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.19 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Флейринг уже несовместим с работой барменов - Андрей Королёв
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Последние комментарии
Нина
17.01.19 19:57
журналюг, блогеров стало столько же, как б******й на Свердлова, поэтому к ним и отношение такое - продажные! * - купюры внесены редакцией.
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Алексей
17.01.19 10:32
Добрый день! Напротив окна повесили строительную люльку для работ по заделыванию швов. Но на протяжении месяца так и не приступили к выполнению работ. Я обращался в УК с просьбой убрать люльку от окн
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Д.О. Вернер
16.01.19 22:32
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