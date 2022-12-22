«Проще говоря»: глава администрации города Оленегорска Иван Лебедев подводит итоги работы в уходящем году

2022 год подходит к завершению, время подводить итоги. В столицу Заполярья приехал глава администрации города Оленегорска Лебедев Иван Николаевич, который вступил в должность в декабре прошлого года. За прошедший период населённый пункт преобразился.

Благоустройство дворовых территорий, включая новые детские площадки. Реновация общественного сквера «Надежда» - теневые навесы с подсветкой, большой смотровой мост с амфитеатром и качелями. Это только начало по модернизации города Оленегорск.

Жители города Оленегорска отмечают, что их дома и дворы становятся более современными и комфортными. Власти активно работают над этим.

Насколько Оленегорск преобразился за последний год, сегодня, 22 декабря, в 20.00 расскажет Иван Лебедев. Большое интервью с главой города смотрите в программе «Проще говоря» в эфире телекомпании «Арктик-ТВ» и нас сайте редакции.