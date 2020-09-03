«Проще говоря», или Как подарить вторую жизнь использованным подгузникам, знает Иван Плаунов

Новым гостем программы «Проще говоря» стал Иван Плаунов – единственный в регионе студент, который удостоен гранта Президента Российской Федерации. В беседе с Эллиной Ким он расскажет о том, как ему удаётся совмещать успешную учебу в техническом университете, и при этом занимать активную жизненную позицию.

Эллина Ким подготовила для Ивана несколько каверзных вопросов: «Зачем безвозмездно помогать людям? Как подарить вторую жизнь использованным подгузникам? Как быстро стать «своим парнем» в новом коллективе?».

А ответы на них и многие другие вы получите, посмотрев сегодня, 3 сентября, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф