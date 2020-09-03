День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.20 19:30
«Проще говоря», или Как подарить вторую жизнь использованным подгузникам, знает Иван Плаунов
Новым гостем программы «Проще говоря» стал Иван Плаунов – единственный в регионе студент, который удостоен гранта Президента Российской Федерации. В беседе с Эллиной Ким он расскажет о том, как ему удаётся совмещать успешную учебу в техническом университете, и при этом занимать активную жизненную позицию.
Эллина Ким подготовила для Ивана несколько каверзных вопросов: «Зачем безвозмездно помогать людям? Как подарить вторую жизнь использованным подгузникам? Как быстро стать «своим парнем» в новом коллективе?».
А ответы на них и многие другие вы получите, посмотрев сегодня, 3 сентября, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
03.09.20 18:05
Сначала сажают, потом вырубают и опять сажают, чтобы потом вырубить.Бесполезный труд
Комментарий к новости:5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»
Павел Александрович
03.09.20 11:10
Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
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