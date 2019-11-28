«Проще говоря», или Как подготовить организм к моржеванию

В новом выпуске программы «Проще говоря» вы узнаете о пользе закаливания. Секреты здоровья с помощью ледяных процедур ведущей Кристине Харатовой и всем зрителям «Арктик-ТВ» раскроет мурманский морж Артём Собинин.

- Мы проводим регулярно акции: каждое воскресенье можно прийти на Семёновское озеро в 14 часов, принять участие в мастер-классе, послушать теорию, узнать, как это делается, - рассказывает Артём Собинин, мурманский «морж».

- Можно ли перед первым погружением в ледяную воду принять для храбрости?

- Вообще нет! Вообще не рекомендуется. Только в трезвом состоянии. И после купания тоже никакого алкоголя. Это запрещено, потому что алкоголь потом нанесет вред организму, - поясняет Артём Собинин.

- На каких водоёмах Мурманска разрешено купаться?

- К сожалению, в Мурманске нет ни одного места, где официально разрешено плавание. Даже у домика «моржей» стоит столбик, на котором написано «Плавание запрещено», - говорит Артём Собинин, мурманский «морж».

Подробно об этом и многом другом вы узнаете сегодня, 28 ноября, в 20.00 от одного из самых известных «моржей» Мурманска Артёма Собинина в программе «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ». Не пропустите, будет интересно.