«Проще говоря», или Как студенты-медики «набивают» руку?

Будущие врачи, студенты Мурманского Арктического государственного университета Никита Ермакова и Евгений Шмидт стали гостями нового выпуска программы «Проще говоря». В беседе с Эллиной Ким, они рассказали о непростых учебных буднях, о деятельности вне аудиторий альма-матер и о том, почему выбрали для себя одну из самых благородных профессий.

Ребята расскажут и о пользе витаминов, ЗОЖ и правильном питании.

Хотите узнать больше, тогда смотрите сегодня, 25 ноября, в 20.00 новый выпуск «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ», а также на сайте телередакции.