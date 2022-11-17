Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляцииВ Мурманской области продолжает сокращаться население
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.22 19:30

«Проще говоря»: Ирина Кантышева, мать ребёнка с онкологическим заболеванием – жизнь в борьбе за сына

Онкологическое заболевание у близкого – тяжкое бремя для всей семьи. Когда же диагноз ставят ребёнку – это превращается в трагедию.

При своевременной диагностике и правильно подобранном лечении шанс на выздоровление очень высок. Главное, вовремя обратить внимание на симптомы заболевания и получить качественную медицинскую помощь.

Сегодня в программе «Проще говоря» северянка Ирина Кантышева расскажет в том, как сохранить личностные качества при выявлении диагноза у ребёнка, как вести себя, где найти силы, чтобы пережить непростые времена, а также про поддержку государства.

Ирина Кантышева растит двух сыновей-близнецов. До октября прошлого года жизнь шла своим чередом, пока здоровье Семёна резко не ухудшилось. У ребенка выявили острый лейкоз – онкологическое заболевание, возникающее из-за мутации клетки крови.

Ирина Кантышева, мать ребёнка с онкологическим заболеванием, ответит на трудные вопросы: как объяснить ребёнку, что долгое пребывание в стенах мед учреждения это необходимо и важно? возможно ли сохранить личностные качества и не опустить руки, находясь в постоянном стрессе?

Это большое интервью о том, как сохранить себя в момент непредсказуемых событий, к которым невозможно заранее подготовиться. Где найти силы на принятие ситуации и действовать результативно? А главное, почему стоит афишировать такие случаи?

Смотрите сегодня, 17 ноября, в 20.00 программу «Проще говоря», где Ирина Кантышева, мать ребёнка с онкологическим заболеванием, расскажет о своей борьбе за жизнь сына.

Программа «Проще говоря» выйдет в эфир на телеканале «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Фарца». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 10 копеек, доллар подрос на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты Госдумы решили защитить права жителей местностей, по которым не проходит железная дорога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика