«Проще говоря»: Ирландия в Мурманске, или Студия ирландских танцев в столице Заполярья

Практически 20 лет любой житель нашего региона имеет возможность не только развить талант хореографии под руководством преподавателей Ирины Баулиной и Анны Ситобудской, но и попасть в дружное сообщество любителей атмосферной культуры Ирландии.