День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.18 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как Игорь Лифанов, актёр театра и кино, оказался в шкуре спасателя
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Наталия
04.10.18 18:45
Для Юлии- это я Вам сочувствую, стоять на каблуках три часа не просто, Вам стоило их снять. Вы с собой на работу тапочки прихватите, потому что эти обыски- это только начало.
Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
-Скоро в эфире22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 79 копеек, евро – почти на 32 копейки-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 286 человек