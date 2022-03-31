День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.22 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как можно на Севере жить? Ответ-лекция Евгении Бурнашовой на этот вопрос поразил Лигу лекторов Российского общества «Знание»
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Последние комментарии
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30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
Д.О. Вернер
29.03.22 13:10
А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР?
Комментарий к новости:ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах
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